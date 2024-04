Двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет: раскрыт самый дорогой российский актер

Продюсер и создатель канала "Пятница!" Николай Картозия рассказал, что актер Дмитрий Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день.

Фото: YouTube канал GQ Russia by Скриншот видео YouTube канала GQ Russia is licensed under public domain