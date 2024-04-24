Двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет: раскрыт самый дорогой российский актер

Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России

Продюсер и создатель канала "Пятница!" Николай Картозия рассказал, что актер Дмитрий Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день.

Фото: YouTube канал GQ Russia by Скриншот видео YouTube канала GQ Russia is licensed under public domain

По словам продюсера, актер требует с проекта гарантию не менее четырех съемочных дней.

"Как говорят у них в Санкт-Петербурге, "двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет". Тем более, что Кологривый мог бы сыграть Чикатило и без грима, и без сценария. Своими словами", — высказался Картозия.

Самый плодовитый режиссер Сарик Андреасян помимо Павла Прилучного и своей супруги часто снимает Нагиева. Поэтому Дмитрий может сделать для него исключение и сняться за 3-4 млн рублей в день.