Двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет: раскрыт самый дорогой российский актер

Продюсер и создатель канала "Пятница!" Николай Картозия рассказал, что актер Дмитрий Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день.
По словам продюсера, актер требует с проекта гарантию не менее четырех съемочных дней.
"Как говорят у них в Санкт-Петербурге, "двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет". Тем более, что Кологривый мог бы сыграть Чикатило и без грима, и без сценария. Своими словами", — высказался Картозия.
Самый плодовитый режиссер Сарик Андреасян помимо Павла Прилучного и своей супруги часто снимает Нагиева. Поэтому Дмитрий может сделать для него исключение и сняться за 3-4 млн рублей в день.
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