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Удачное решение: актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий и поменяли их на более благозвучные

Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий

1:51
Кино

В актёрской профессии фамилия — не последнее дело. Она подобна одёжке, по которой встречают, поэтому не удивительно, что некоторые актёры, которым не повезло родиться с неблагозвучными фамилиями, меняли их на более красивые. Возможно, если бы не такое решение, они добились бы меньшего успеха в карьере.

Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
Фото: flickr.com by 55Laney69 is licensed under Creative Commons CC0 License

Сергей Астахов, родившийся в семье военного, думал продолжить дело отца, но однажды, когда Сергей попал в оркестр, он понял: он хочет быть актёром и никем больше, однако загвоздкой стала его фамилия Козлов. Сергею казалось, что она будет негативно восприниматься зрителями, и поменял её на фамилию матери.

Илья Любимов тоже взял материнскую фамилию, потому что фамилию отца было трудно произносить. С рождения актёр был Шлёзингером. Впрочем, в самом начале кинокарьеры актёр снимался с первоначальной фамилией, её же писали и в титрах.

Александру Наумову ещё меньше повезло с фамилией. Преподаватели сразу поняли, что актёр по фамилии Вшивкин вряд ли далеко пойдёт, и порекомендовали ему поменять её. Студент послушался этого совета, но позже раскаялся, узнав, что этим поступком он расстроил отца, тем более что потом Александр стал считать, что фамилия, с которой он родился, никак не повредила бы ему в становлении знаменитым и востребованным актёром.

Александр Ратников был сначала Скотниковым. Как и Любимов, он начал играть в кино, ещё не поменяв фамилию, однако наступил момент, когда актёр понял, что ему необходимо взять другую фамилию. Интуиция не подвела Александра: с тех пор как он стал Ратниковым, ему стали давать ещё больше ролей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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