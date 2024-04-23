Актриса Анна Пескова знала, сколько ей будет лет на момент рождения первенца

Актриса Анна Пескова в беседе с корреспондентом издания "NEWS.ru" заявила, что она всегда знала, когда её первый ребёнок появится на свет.
Звезда сериала "Хэппи-энд" сообщила, что малыш должен был родится по достижении ею 32-летнего возраста.
"Я всегда знала, что мой первый ребёнок будет рождён после 32 лет, и, когда мне в 30-31 задавали вопросы: "Аня, ну где же? Ну где? Ну чего и как?", то я отвечала: "Время ещё не пришло", — сказала актриса.
Она также добавила, что должна была осознанно подойти к беременности.
"Я должна к этому прийти, я должна встретиться с чудом, ниспосланным сверху в полной, скажем так, готовности", — заключила Анна Пескова.
В 2016-м актриса вышла замуж за Дмитрия Пристанскова. Через год у пары родилась дочь Анастасия. На тот момент Анне Песковой исполнилось 32.
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