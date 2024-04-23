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Актриса Анна Пескова знала, сколько ей будет лет на момент рождения первенца

Анна Пескова заявила, что всегда знала, когда родится её первый ребёнок

1:01
Кино

Актриса Анна Пескова в беседе с корреспондентом издания "NEWS.ru" заявила, что она всегда знала, когда её первый ребёнок появится на свет.

Анна Пескова заявила, что всегда знала, когда родится её первый ребёнок
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звезда сериала "Хэппи-энд" сообщила, что малыш должен был родится по достижении ею 32-летнего возраста.

"Я всегда знала, что мой первый ребёнок будет рождён после 32 лет, и, когда мне в 30-31 задавали вопросы: "Аня, ну где же? Ну где? Ну чего и как?", то я отвечала: "Время ещё не пришло", — сказала актриса.

Она также добавила, что должна была осознанно подойти к беременности.

"Я должна к этому прийти, я должна встретиться с чудом, ниспосланным сверху в полной, скажем так, готовности", — заключила Анна Пескова.

В 2016-м актриса вышла замуж за Дмитрия Пристанскова. Через год у пары родилась дочь Анастасия. На тот момент Анне Песковой исполнилось 32.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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