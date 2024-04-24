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Кинокритик рассказал, что общего у Никиты Кологривого и советских актёров

Кинокритик предположил, что Кологривый может стать актёром одной роли

1:27
Кино

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о том, что роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", вне всяких сомнений, на данный момент лучшая в фильмографии Никиты Кологривого. Это чревато тем, что Кологривый может стать заложником одной роли.

Кинокритик предположил, что Кологривый может стать актёром одной роли
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам Шнейдерова, в мире кино нередко случается так, что после одной удачной работы режиссёры начинают давать похожие роли актёру, этим самым мешая ему раскрываться с разных сторон.

"В комедии "Любовь зла", как сообщается, Никита Кологривый сыграет вора-домушника. Похожую отрицательную роль он сыграл в "Слове пацана". Не исключено, что он может стать заложником одной роли, но здесь вопросы даже не к самому Кологривому, а к продюсерам и режиссёрам", — объяснил Шнейдеров в беседе с NEWS.ru.

Он сравнил Кологривого с советскими актёрами из-за того, что многие из них точно так же ассоциировались с конкретной ролью или образом, например, Вячеслав Тихонов на долгие годы превратился для зрителей в Штирлица.

"Юрию Никулину стоило адских усилий выйти из комедийного образа, а Моргунов и Вицин так и не смогли. Агентам Кологривого стоит рассматривать разные проекты, чтобы Никиту не ждала та же участь", — подытожил Шнейдеров в том же интервью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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