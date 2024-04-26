Как на самом деле звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер и Елена Бородулина стали парой

Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Никто и подумать не мог, что москвичка Елена Бородулина сможет очаровать американскую кинозвезду Николаса Костера! Однако всё так и случилось. Они даже оформили отношения официально. Рассказываем историю любви необычной пары.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда Елена Бородулина училась в школе, то начала смотреть сериал "Санта-Барбара". Ей очень нравился персонаж Лайонел Локридж, которого играл Николас Костер. После завершения ленты девушка решила написать своему кумиру.

В 2010 году ко дню рождения звезды она отправила актёру поздравление и добавила к сообщению видеоклип. К удивлению и радости Елены, Николас Костер ответил ей. Так между ними завязалась переписка.

Спустя некоторое время актёр прилетел в Санкт-Петербург, куда отправилась и Елена Бородулина. Именно с этой встречи они поняли, что влюбились друг в друга.

Перед тем, как начать жить вместе, Елена прилетела к Николасу Костеру в США вместе со своей подругой. В стране они прожили месяц, после чего возлюбленная актёра переехала к нему окончательно.

Пара решила не играть свадьбу, а просто расписаться. Супруги прожили вместе 10 лет, до смерти Николаса Костера в 2023 году.