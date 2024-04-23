Валерия Гай Германика была недовольна Еленой Хангой во время съёмок "Обоюдного согласия", но подарила ей нитку жемчуга

Валерия Гай Германика очень любит работать с непрофессиональными артистами, однако не всеми из них она бывает довольна. Так, Германика ругала во время съёмок "Обоюдного согласия" Елену Хангу, исполнившую роль адвоката, защищающего героиню Глафиры Тархановой.
Германика прямо говорила Ханге, что та не умеет играть, и просила не включать ненужные эмоции, а просто повторять выученный текст. Другие актёры слышали это слова, произносимые по громкоговорителю, и неловко отворачивались. Тарханова подбадривала Хангу. Она находила нужные слова, чтобы успокоить журналистку, попробовавшую себя в качестве актрисы.
Также Ханге помогло то, что она позвонила настоящему адвокату, который рассказал ей, как всё происходит в суде, и как нужно себя вести. Интересный факт: Елена и сама когда-то хотела поступить в университет на юридический факультет, но всё же не рискнула подать туда документы, поскольку была уверена, что её не примут.
Ханга чувствовала, что не попала в число любимчиков Германики, что, впрочем, не помешало последней преподнести ей в качестве презента нитку жемчуга.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.