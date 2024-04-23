Валерия Гай Германика была недовольна Еленой Хангой во время съёмок "Обоюдного согласия", но подарила ей нитку жемчуга

Съёмки в "Обоюдном согласии" стали пыткой для Елены Ханги

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Валерия Гай Германика очень любит работать с непрофессиональными артистами, однако не всеми из них она бывает довольна. Так, Германика ругала во время съёмок "Обоюдного согласия" Елену Хангу, исполнившую роль адвоката, защищающего героиню Глафиры Тархановой.

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Германика прямо говорила Ханге, что та не умеет играть, и просила не включать ненужные эмоции, а просто повторять выученный текст. Другие актёры слышали это слова, произносимые по громкоговорителю, и неловко отворачивались. Тарханова подбадривала Хангу. Она находила нужные слова, чтобы успокоить журналистку, попробовавшую себя в качестве актрисы.

Также Ханге помогло то, что она позвонила настоящему адвокату, который рассказал ей, как всё происходит в суде, и как нужно себя вести. Интересный факт: Елена и сама когда-то хотела поступить в университет на юридический факультет, но всё же не рискнула подать туда документы, поскольку была уверена, что её не примут.

Ханга чувствовала, что не попала в число любимчиков Германики, что, впрочем, не помешало последней преподнести ей в качестве презента нитку жемчуга.