Пользователи Сети выбрали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров": в ней ни Боярского, ни даже французов

В Сети назвали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров"

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Приключенческий роман Александра Дюма "Три мушкетёра" был не раз экранизирован. Одной из самых знаменитых киноверсий стал советский фильм с Михаилом Боярским. Французы, конечно, тоже не остались в стороне и, в свою очередь, сняли кино по классическому произведению своей страны, но пользователи Сети назвали лучшей совсем другую экранизацию.

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В 1981 году на экраны вышел советский мультфильм "Пёс в сапогах". В нём участвуют только животные. Псы, служащие королевскими мушкетёрами, враждуют с котами, которые преданны кардиналу.

Мультфильм длится всего 20 минут, но за это время в нём проходят все основные события "Трёх мушкетёров". В нём участвует и Миледи, в которой многие зрители узнают Маргариту Терехову, да и в других героях тоже можно узнать героев фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

Пользователи Сети с удовольствием пересматривают этот мультфильм. Он впечатляет динамикой, яркими цветами и запоминающимися песнями. Героев дублировали Николай Караченцов, Александр Ширвиндт, Ирина Муравьёва и другие актёры.