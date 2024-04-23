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Пользователи Сети выбрали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров": в ней ни Боярского, ни даже французов

В Сети назвали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров"

1:14
Кино

Приключенческий роман Александра Дюма "Три мушкетёра" был не раз экранизирован. Одной из самых знаменитых киноверсий стал советский фильм с Михаилом Боярским. Французы, конечно, тоже не остались в стороне и, в свою очередь, сняли кино по классическому произведению своей страны, но пользователи Сети назвали лучшей совсем другую экранизацию.

В Сети назвали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров"
Фото: commons.wikimedia.org by bmsgator is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В 1981 году на экраны вышел советский мультфильм "Пёс в сапогах". В нём участвуют только животные. Псы, служащие королевскими мушкетёрами, враждуют с котами, которые преданны кардиналу.

Мультфильм длится всего 20 минут, но за это время в нём проходят все основные события "Трёх мушкетёров". В нём участвует и Миледи, в которой многие зрители узнают Маргариту Терехову, да и в других героях тоже можно узнать героев фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

Пользователи Сети с удовольствием пересматривают этот мультфильм. Он впечатляет динамикой, яркими цветами и запоминающимися песнями. Героев дублировали Николай Караченцов, Александр Ширвиндт, Ирина Муравьёва и другие актёры.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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