Актриса Яна Поплавская рассказала о визите неизвестного к ней в квартиру: "Я пришёл за тобой!"

Яна Поплавская рассказала о преследователе: он ломился в дом и сооружал её могилу

1:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Яна Поплавская рассказала о периоде своей жизни, когда её преследовал неизвестный. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на выступление звезды фильма "Про Красную Шапочку" на Центральном телевидении.

Фото: unsplash.com by Ján Jakub Naništa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Яна Поплавская сообщила, что однажды её младший сын открыл дверь. На пороге стоял мужчина, который сказал: "Я пришёл за тобой!". При этом он пытался проникнуть в квартиру. По словам актрисы, в тот момент она не могла сдвинуться с места от страха. Однако старший сын Клим связал руки неизвестного и привязал его к батарее. После этого домочадцы вызвали наряд милиции.

Тем не менее мужчина продолжил преследовать Яну Поплавскую. Он присылал ей письма, в которых признавался в любви.

"Однажды я возвращалась со съёмок, там опять письмо и этот почерк. Я до сих пор помню, как с ужасом подходила к дверям, у меня пропал дар речи. Этот человек писал, мол, у тебя есть муж, но ты моя, мы с тобой будем гореть вместе. Казалось бы бред, но что-то в этом письме заставило меня заледенеть", — сообщила актриса.

При этом неизвестный оставлял в подъезде Яны Поплавской различные похоронные предметы и даже соорудил могилу.

"Несмотря на кодовые замки, на лестничной клетке стали появляться похоронные инсталляции — например, стакан, кусок чёрного хлеба. На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию", — поделилась она.

После этих действий Яна Поплавская решила снова обратиться за помощью милиции. Спустя некоторое время мужчину смогли арестовать. Им оказался 60-летний Кирилл Королёв. Его отправили в психиатрическую клинику на лечение.