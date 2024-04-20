Шоумена Дмитрия Нагиева заметили на съёмках кино в Сочи

Шоумена и актёра Дмитрия Нагиева заметили на съёмках фильма в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".
Сообщается, что с ним снимаются Надежда Сысоева, Олег Тактаров, а также Софья Каштанова.
"Дмитрий после творческой паузы возобновляет работу. Актёра заметили на съёмках фильма в Сочи. Там же Надежда Сысоева, Олег Тактаров и Софья Каштанова", — сказано в сообщении.
Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился тизер-трейлер комедии "Новый год в Берёзовке", в котором принял участие Дмитрий Нагиев.
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