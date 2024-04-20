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Шоумена Дмитрия Нагиева заметили на съёмках кино в Сочи

Дмитрия Нагиева заметили в Сочи на съёмках проекта

0:37
Кино

Шоумена и актёра Дмитрия Нагиева заметили на съёмках фильма в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Дмитрия Нагиева заметили в Сочи на съёмках проекта
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что с ним снимаются Надежда Сысоева, Олег Тактаров, а также Софья Каштанова.

"Дмитрий после творческой паузы возобновляет работу. Актёра заметили на съёмках фильма в Сочи. Там же Надежда Сысоева, Олег Тактаров и Софья Каштанова", — сказано в сообщении.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился тизер-трейлер комедии "Новый год в Берёзовке", в котором принял участие Дмитрий Нагиев.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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