Шоумена Дмитрия Нагиева заметили на съёмках кино в Сочи

Дмитрия Нагиева заметили в Сочи на съёмках проекта

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Шоумена и актёра Дмитрия Нагиева заметили на съёмках фильма в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что с ним снимаются Надежда Сысоева, Олег Тактаров, а также Софья Каштанова.

"Дмитрий после творческой паузы возобновляет работу. Актёра заметили на съёмках фильма в Сочи. Там же Надежда Сысоева, Олег Тактаров и Софья Каштанова", — сказано в сообщении.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился тизер-трейлер комедии "Новый год в Берёзовке", в котором принял участие Дмитрий Нагиев.