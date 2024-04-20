Режиссёр Никита Михалков выступил против дипфейков и назвал их "страшной опасностью"

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал дипфейки. Об этом пишет агентство "ТАСС".
Никита Михалков заявил, что дипфейки представляют серьёзную угрозу, и их использование является преступлением.
"Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Опасность, которую мы не можем даже сейчас оценить. Когда появятся на экране актёры, исполненные методом дипфейка, Бондарчук или Мордюкова, кто-то ещё, и они будут говорить слова, которые они бы сами никогда не сказали, это преступление", — заявил режиссёр на брифинге.
Дипфейк — это метод подделки контента при помощи компьютерных технологий. К дипфейкам, например, относится внесение изменений в лица и голоса людей в видео- и аудиозаписях.
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