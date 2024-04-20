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Режиссёр Никита Михалков выступил против дипфейков и назвал их "страшной опасностью"

Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"

0:52
Кино

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал дипфейки. Об этом пишет агентство "ТАСС".

Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Никита Михалков заявил, что дипфейки представляют серьёзную угрозу, и их использование является преступлением.

"Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Опасность, которую мы не можем даже сейчас оценить. Когда появятся на экране актёры, исполненные методом дипфейка, Бондарчук или Мордюкова, кто-то ещё, и они будут говорить слова, которые они бы сами никогда не сказали, это преступление", — заявил режиссёр на брифинге.

Дипфейк — это метод подделки контента при помощи компьютерных технологий. К дипфейкам, например, относится внесение изменений в лица и голоса людей в видео- и аудиозаписях.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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