Режиссёр Никита Михалков выступил против дипфейков и назвал их "страшной опасностью"

Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал дипфейки. Об этом пишет агентство "ТАСС".

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Никита Михалков заявил, что дипфейки представляют серьёзную угрозу, и их использование является преступлением.

"Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Опасность, которую мы не можем даже сейчас оценить. Когда появятся на экране актёры, исполненные методом дипфейка, Бондарчук или Мордюкова, кто-то ещё, и они будут говорить слова, которые они бы сами никогда не сказали, это преступление", — заявил режиссёр на брифинге.

Дипфейк — это метод подделки контента при помощи компьютерных технологий. К дипфейкам, например, относится внесение изменений в лица и голоса людей в видео- и аудиозаписях.