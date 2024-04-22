Графиня Диана и Теодоро могли выглядеть иначе: Терехова и Боярский случайно попали в "Собаку на сене"

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Ленфильм собирался взять Мирошниченко и Даля на главные роли в "Собаке на сене"

1:17
Кино

Худсовет "Ленфильма" и режиссер Ян Фрид никак не могли утвердить актеров на главные роли в киноленту "Собака на сене". И лишь волей случая в актерский состав попала Маргарита Терехова, а уже она поддержала кандидатуру Михаила Боярского.

Ленфильм собирался взять Мирошниченко и Даля на главные роли в "Собаке на сене"
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Изначально на главные роли Фрид хотел утвердить Ирину Мирошниченко и Гирта Яковлева, которого сразу "зарубили" из-за возраста. Рассматривали Олега Даля и Олега Янковского, но тоже не сошлось.

Мирошниченко всем очень понравилась, но она отказалась от съемок из-за высокой занятости в театре. Поэтому взяли Маргариту Терехову, которая настояла на том, чтобы на роль Теодоро взяли молодого артиста с прекрасными вокальными данными — Михаила Боярского.

Через несколько дней Боярского уже хотели уволить за профнепригодность — слишком скромничал и терялся на фоне таких звезд, как Армен Джигарханян, Игорь Дмитриев и Николай Караченцев. И только Терехова разглядела в неопытном партнере настоящее дарование. С этой веселой мелодрамы, показанной на Новый 1978 год, началась их дружба, и позже они еще не раз работали вместе в других фильмах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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