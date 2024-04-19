В крупных российских сетях кинотеатров исчезло предсеансное обслуживание

Крупные сети кинотеатров отказались от предсеансного обслуживания

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Крупные российские кинотеатры отказались от предсеансного обслуживания на период с 18 апреля по 12 мая, пишет издание "РБК".

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Сообщается, что многие кинотеатры перестали показывать пиратский контент, поскольку прокатчики пригрозили не предоставлять доступ к легальным фильмам сетям, которые прибегают к теневому прокату.

Как пишет издание, по данным "Яндекс Афиши", 18 апреля фильм "Дюна 2" был заявлен лишь в одном несетевом кинотеатре Москвы. При этом в "Синема Стар" и "Киномакс" отсутствовало предсеансное обслуживание. Хотя ранее сети активно его использовали.

Из статистики ЕАИС Фонда кино следует, что по состоянию на 18 апреля в топ-20 наиболее кассовых картин дня не было ни одного проекта без официального дистрибьютора в РФ. В марте подобные картины составляли практически половину этого рейтинга.