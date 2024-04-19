Барды Татьяна и Сергей Никитины, спевшие песню "Александра" в "Москва слезам не верит", поддержат Украину на фестивале Чулпан Хаматовой

Барды Никитины примут участие в фестивале Чулпан Хаматовой в поддержку Украины

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Барды Татьяна и Сергей Никитины сейчас живут в Нью-Йорке. Они переехали в США после начала спецоперации. За месяц до эмиграции Сергей Никитин опубликовал пост, в котором высказался о том, что ему больно и стыдно за действия России.

Фото: flickr.com by Vincent Lock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В мае Чулпан Хаматова планирует провести фестиваль в Черногории и часть вырученных денег отправить ВСУ. Барды Никитины выступят на этом фестивале.

Также в мероприятии примут участие певица Манижа, писатель Дмитрий Быков* и другие знаменитости, поддерживающие Украину.

Ранее актриса Яна Поплавская, известная своим одобрением СВО, раскритиковала Никитиных за то, что они готовы не только на словах поддерживать Украину, но и оказывать ей материальную помощь. По мнению Поплавской, такие действия — это предательство родины.

* — признан иноагентом в РФ.