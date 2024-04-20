Как Юрий Никулин познакомился с Татьяной Покровской, своей будущей супругой

Вместе 47 лет: как Юрий Никулин познакомился с будущей женой

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Народный артист Советского Союза Юрий Никулин прожил в браке с Татьяной Покровской долгих и счастливых 47 лет. Но как же они познакомились?

Фото: unsplash.com by Gabby Orcutt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

История пары началась с неказистой лошади по кличке Лапоть. Клоун Карандаш приметил её и посчитал, что забавное животное прекрасно впишется в представление.

Привести коня в цирк предстояло Татьяне Покровской. Там-то она и встретила Юрия Никулина. Молодые люди сразу же приглянулись друг другу, и актёр решил позвать девушку на своё выступление.

Во время шоу артист должен был сидеть в зале, а затем вызваться прокатиться на Лапте. Несмотря на то, что актёр выполнял номер ни один раз, выступление прошло не так, как требовалось. В результате Юрий Никулин получил травмы и оказался в больнице.

На протяжении нескольких недель Татьяна Покровская навещала артиста: приносила еду и подолгу проводила с ним время в палате. Именно с этого момента влюблённые поняли, что не могут друг без друга. Разлучила их только смерть Юрия Никулина в 1997 году.