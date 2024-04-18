Актёр Генри Кавилл сообщил, что ему пора отказаться от участия в сценах после титров

Генри Кавилл заявил, что ему не везёт со сценами после титров

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Генри Кавилл заявил, что ему надо перестать сниматься в сценах после титров. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Генри Кавилл сообщил, что ему не слишком везёт с такими сценами.

"Оказывается, мне не очень везёт со сценами после титров. Так что мне стоит отказаться от них", — сказал актёр.

Напомним, что в 2022 году состоялась премьера супергеройской картины "Чёрный Адам", в которой главную роль исполнил Дуэйн Джонсон. Тогда в сцене после титров неожиданно появился Генри Кавилл (Супермен). Через несколько месяцев после выхода фильма, новый глава киновселенной Джеймс Ганн перезапустил франшизу и в ней отказался от прошлых актёров.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Генри Кавилл впервые станет отцом.