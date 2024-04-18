Актёр Генри Кавилл сообщил, что ему пора отказаться от участия в сценах после титров

Актёр Генри Кавилл заявил, что ему надо перестать сниматься в сценах после титров. Об этом пишет издание "Variety".
Генри Кавилл сообщил, что ему не слишком везёт с такими сценами.
"Оказывается, мне не очень везёт со сценами после титров. Так что мне стоит отказаться от них", — сказал актёр.
Напомним, что в 2022 году состоялась премьера супергеройской картины "Чёрный Адам", в которой главную роль исполнил Дуэйн Джонсон. Тогда в сцене после титров неожиданно появился Генри Кавилл (Супермен). Через несколько месяцев после выхода фильма, новый глава киновселенной Джеймс Ганн перезапустил франшизу и в ней отказался от прошлых актёров.
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