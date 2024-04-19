Там слезы, как дождь осенью: Кадони заявил, что Бузова будет рыдать без остановки в отношениях с Прилучным

Кадони рассмешила идея о любовной совместимости Прилучного с Бузовой

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Ведущая YouTube-проекта "Алена, блин" устроила проверку экстрасенсорных способностей своего гостя Влада Кадони.

Фото: YouTube канал Алёна, блин! by Скриншот видео YouTube канала Алёна, блин! is licensed under public domain

Бывший участник реалити "Битва экстрасенсов" и проекта "Дом-2" Влад Кадони должен был найти пару для Павла Прилучного. По словам Влада, как Скорпион Прилучному подошла бы Нюша, родившаяся под знаком Льва. Скорпионы хороши в постели, но имеют сложный характер, и девушка-Лев могла бы найти к нему подход.

Алена Жигалова не согласилась и заявила, что Лев и Скорпион — едва ли идеальная пара. А вот гневливый Скорпион и спокойный Козерог могут быть совместимы. И здесь Прилучному больше подошла бы Ольга Бузова.

Кадони рассмешило подобное предположение. Зная Ольгину ранимость и обидчивость, решительно отверг такой вариант.