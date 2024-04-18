Звездный дуэт: Леонардо ДиКаприо в очередной раз воссоединился с режиссером Мартином Скорсезе 

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Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс сыграют у Мартина Скорсезе

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Кино

Мартин Скорсезе снова пригласил в свой проект Леонардо ДиКаприо. Режиссер анонсировал биографический фильм о Фрэнке Синатре, которого сыграет звезда "Титаника". Его партнершей по съемочной площадке станет Дженнифер Лоуренс.

Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс сыграют у Мартина Скорсезе
Фото: Heritage Auctions, лот № 89207 by MGM is licensed under public domain

Режиссер еще не заключил сделку с компанией Sinatra`s Estate, чтобы получить право использовать песен Синатры в фильме. Но учитывая его репутацию и долгую историю сотрудничества с музыкантами, это лишь вопрос времени.

Ранее Ричард Мэдден тоже говорил, что хочет сыграть Фрэнка Синатру, потому что в жизни певца "есть несколько очень интересных лет в молодости и несколько лет в зрелости".

Вокалист группы Creed Скотт Стэпп также готов был исполнить роль Фрэнка Синатры в фильме "Рейган", но проект откладывается, и неясно, будет ли он воплощен в жизнь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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