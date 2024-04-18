Британский сериал, который возмущает фанатов "Бригады": он почти полностью копирует российский сериал с Безруковым

Британский сериал, который почти полностью копирует "Бригаду"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский сериал "Бригада", который пользовался бешеной популярностью в нулевые, вызвал интерес не только у российских зрителей, но и у зарубежных кинопроизводителей.

В Великобритании в 2013 году был снят сериал, который настолько похож на "Бригаду", что российские зрители не могли списать это на обыкновенное совпадение. Они уверены, что это чистой воды плагиат, уж слишком явно в обоих сериалах повторяются герои и сюжетные линии.

Этот сериал - "Острые козырьки". Некоторые сцены сняты точно под копирку с той лишь разницей, что в "Острых козырьках" показаны британцы, а в "Бригаде" - россияне.

Некоторые пользователи Сети всё же выступают в защиту "Острых козырьков", объясняя это тем, что режиссёры большинства фильмов и сериалов о бандитах так или иначе копируют сюжеты своих коллег, снимающих кино, посвящённое этой же теме.