Покупки Николаса Кейджа, которые действительно вызывают удивление

Череп динозавра, осьминог и ещё 2 необычные покупки Николаса Кейджа

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино

За свою жизнь Николас Кейдж успел принять участие во множестве проектов. Среди них — картины "Без лица", "8 миллиметров", "Угнать за 60 секунд" и другие. При этом на заработные средства актёр делал весьма необычные покупки. Рассказываем о 4-х из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax is licensed under public domain

Череп динозавра

В 2007 году на аукционе "Галерей Беверли Хиллз" Николас Кейдж приобрел самый настоящий череп динозавра! Чтобы стать его обладателем, актёр отдал 276 тысяч долларов. Однако через несколько лет выяснилось, что череп был краденым. Поэтому необычный предмет пришлось возвратить на родину — в Монголию.

Осьминог

В качестве домашнего питомца голливудский актёр решил завести осьминога. На него он потратил порядка 200 тысяч долларов. По словам Николаса Кейджа, необычный друг помогал ему улучшать навыки актёрского мастерства.

Гробница-пирамида

Эту покупку голливудская звезда совершила в 2010 году. За почти 3-х метровую гробницу-пирамиду Николас Кейдж отдал около 300 тысяч долларов. Сейчас она находится в Новом Орлеане. Актёр не комментировал своё приобретение, но, по некоторым данным, он купил пирамиду на случай своей смерти.

Первый комикс о Супермене

Николас Кейдж также являлся обладателем раритетного комикса о Супермене 1938 года выпуска. Однако в 2000-м его украли из дома звезды, а найден он был спустя 11 лет. Впоследствии комикс продали на аукционе за чуть больше, чем 2 миллиона долларов.