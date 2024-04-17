Вода на асфальте: звезда "Слова пацана" Леон Кемстач совершил заплыв по затопленной улице в Дубае

Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач попал в эпицентр погодной аномалии в Дубае

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Некоторые из российских звезд попали в эпицентр погодных аномалий в Дубае. В очках для плавания по улицам Дубая прогулялся и звезда "Слова пацана" Леон Кемстач.

Фото: t.me/iminlovewleo is licensed under public domain

"Ну что, ребята, готовы к этому адскому забегу?", — обратился Леон к подписчикам перед стартом.

Парень начал свой забег по затопленным улицам города их холла отеля и с селфи палкой пробежался по окрестностям. Не удержался и от заплыва в теплых тропических волнах, разлившихся по асфальту.

15 апреля 2024 года в Дубае прошел ураган, после которого начались ливни. Улицы затопило, рейсы в аэропортах задержали или отменили. Этот день стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений. Температура упала с 30 до 20 градусов. Дороги и коммуникации оказались не готовы к стихии, и жизнь в городе остановилась.