Дарья Верещагина из "Сто лет тому вперёд" оказалась участницей любовного треугольника: ей признались в любви сразу два актёра

Дарья Верещагина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Сто лет тому вперёд", стала гостьей шоу Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова "Кстати", куда были приглашены ещё два актёра: Марк Эйдельштейн, снявшийся вместе с ней в фантастическом блокбастере по роману Кира Булычёва, и Александр Петров.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic