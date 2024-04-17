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Дарья Верещагина из "Сто лет тому вперёд" оказалась участницей любовного треугольника: ей признались в любви сразу два актёра

Дарья Верещагина из "Сто лет тому вперёд" получила сразу два признания в любви

Кино

Дарья Верещагина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Сто лет тому вперёд", стала гостьей шоу Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова "Кстати", куда были приглашены ещё два актёра: Марк Эйдельштейн, снявшийся вместе с ней в фантастическом блокбастере по роману Кира Булычёва, и Александр Петров.

Дарья Верещагина из "Сто лет тому вперёд" получила сразу два признания в любви
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ведущие всё время старались затронуть тему личных отношений между Верещагиной и Эйдельштейном. Верещагина отвечала на такие вопросы неопределённо, но Эйдельштейн, в отличие от своей коллеги, открыто проявил чувства к ней. Он прямо сказал, что любит Дарью, а также прочитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое актрисе, в котором говорится о том, что он готов всё преодолеть ради неё.

Стихотворение получилось трепетным, в нём можно уловить чувства влюблённого человека, однако Верещагина отреагировала на такое посвящение довольно сдержанно, чем явно огорчила актора романтического послания.

Чуть позже выяснилось, что накануне Лев Зулькарнаев из "Слова пацана" тоже признался в любви Верещагиной. Поклонники уверены, что именно ему актриса отдала своё сердце.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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