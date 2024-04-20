Скандал на вручении премии "Кинонаграды MTV 2007": что сделал Владимир Меньшов

Как Владимир Меньшов отказался вручать награду лучшему фильму 2006 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2007 году проходило торжественное вручение премии "Кинонаграды MTV". В ходе неё известному режиссёру Владимиру Меньшову и его жене Вере Алентовой предстояло вручить приз в номинации "Лучший фильм" 2006-го.

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В тот год за победу в категории боролось 5 картин: "Бумер. Фильм второй", "Питер FM", "Жара", "Волкодав из рода Серых Псов" и "Сволочи".

Когда семейная пара вышла на сцену, то режиссёр открыл конверт и увидел, что награды удостоился фильм Александра Атанесяна "Сволочи".

"Я очень надеялся, что пронесёт, но не пронесло", — с досадой сказал тогда Владимир Меньшов.

Затем режиссёр заявил, что он отказывается вручать премию.

"Вручать приз этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон [ведущая мероприятия]. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания", — произнёс он.

После этих слов Владимир Меньшов бросил конверт и удалился со сцены вместе со своей супругой.

Действие фильма "Сволочи" происходит в 1943 году. По сюжету полковник Вишневецкий готовит команду подростков-сирот к опасной миссии. Им предстоит уничтожить военную базу неприятеля и погибнуть.