Названа новая дата выхода в российский прокат фильма "Ворон", созданного на основе комиксов Джеймса О’Барра

Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом в главной роли выйдет в прокат в августе 2024 года

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Экранизация комиксов "Ворон" с Биллом Скарсгардом в главной роли выйдет в российский прокат 22 августа 2024 года вместо 12 июня.

Фото: YouTube канал FRESH Trailers by Скриншот видео YouTube канала FRESH Trailers is licensed under public domain

По сюжету герой жертвует собой ради спасения возлюбленной, а после смерти возвращается в образе Ворона, чтобы отомстить убийцам.

Графический роман "Ворон" создал американский художник Джеймс О'Барр. Сюжет он придумал через три года после гибели его невесты под колесами машины, которой управлял пьяный водитель. Герой комиксов, Эрик Дрейвен, отчасти списан с музыканта Питера Мерфи. Книга семь лет лежала в столе, прежде чем её издал Гэри Рид из Caliber Press. После этого комикс стал бестселлером.

В 1994 году он был впервые экранизирован с Брэндоном Ли в главной роли. Но съемки были омрачены загадочной смертью актера.

Фильм основан на легенде о Вороне, который уносит души в страну мёртвых. Если человек умирает при трагических обстоятельствах, Ворон может всё исправить, воскресив его дух.