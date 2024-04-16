"Маяковский. Как я встретил Лилю": в России снимут сериал про певца революции и его любовь

VAM Studio Вячеслава Муругова снимет сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Киностудия VAM Studio Вячеслава Муругова планирует снять сериал-байопик "Маяковский. Как я встретил Лилю" по сценарию Марии Петерс в постановке Овеза Нарлиева.

Фото: Абарбарчук С. Династия Булла by Виктор Булла is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

Действие фильма будет происходить в 1915 году, когда Маяковский был еще молодой. На роль поэта прочат актера Андрея Чернышова, который уже играл его в кино. По мнению кинокритика Александра Шпагина, Чернышов долго шел к этой роли, духовно и творчески созрел для нее. И к тому же обладает несомненным сходством с поэтом.

Невозможно утвердить на роль непохожего актера, потому что всем со школьной скамьи знаком облик глашатая революции.

"Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый", — заключил кинокритик.

Шпагин также предложил попробовать на роль Ивана Янковского. А на роль Лили Брик, по его словам, подойдет практически любая хорошая актриса.