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"Маяковский. Как я встретил Лилю": в России снимут сериал про певца революции и его любовь

VAM Studio Вячеслава Муругова снимет сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик

1:00
Кино

Киностудия VAM Studio Вячеслава Муругова планирует снять сериал-байопик "Маяковский. Как я встретил Лилю" по сценарию Марии Петерс в постановке Овеза Нарлиева.

VAM Studio Вячеслава Муругова снимет сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик
Фото: Абарбарчук С. Династия Булла by Виктор Булла is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

Действие фильма будет происходить в 1915 году, когда Маяковский был еще молодой. На роль поэта прочат актера Андрея Чернышова, который уже играл его в кино. По мнению кинокритика Александра Шпагина, Чернышов долго шел к этой роли, духовно и творчески созрел для нее. И к тому же обладает несомненным сходством с поэтом.

Невозможно утвердить на роль непохожего актера, потому что всем со школьной скамьи знаком облик глашатая революции.

"Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый", — заключил кинокритик.

Шпагин также предложил попробовать на роль Ивана Янковского. А на роль Лили Брик, по его словам, подойдет практически любая хорошая актриса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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