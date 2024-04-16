"Маяковский. Как я встретил Лилю": в России снимут сериал про певца революции и его любовь

Киностудия VAM Studio Вячеслава Муругова планирует снять сериал-байопик "Маяковский. Как я встретил Лилю" по сценарию Марии Петерс в постановке Овеза Нарлиева.
Действие фильма будет происходить в 1915 году, когда Маяковский был еще молодой. На роль поэта прочат актера Андрея Чернышова, который уже играл его в кино. По мнению кинокритика Александра Шпагина, Чернышов долго шел к этой роли, духовно и творчески созрел для нее. И к тому же обладает несомненным сходством с поэтом.
Невозможно утвердить на роль непохожего актера, потому что всем со школьной скамьи знаком облик глашатая революции.
"Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый", — заключил кинокритик.
Шпагин также предложил попробовать на роль Ивана Янковского. А на роль Лили Брик, по его словам, подойдет практически любая хорошая актриса.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.