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Потуги понятны, но чуда не произойдёт: Лиса Алиса — Елена Санаева, усомнилась в успехе ремейка "Приключений Буратино"

Елена Санаева, сыгравшая лису Алису, назвала провальной идею снять нового "Буратино"

1:57
Кино

Народная артистка России, Елена Санаева — исполнительница роли лисы Алисы в оригинальном фильме "Приключения Буратино" (1975), раскритиковала идею переснять любимую сказку. По ее мнению, любой ремейк изначально является провальным.

Елена Санаева, сыгравшая лису Алису, назвала провальной идею снять нового "Буратино"
Фото: YouTube канал tomas morr by Скриншот видео YouTube канала tomas morr is licensed under public domain

Она усомнилась, что новое прочтение истории про Буратино заинтересует зрителей. По ее словам, современные режиссёры обращаются к советским фильмам и сказкам из-за кризиса собственных идей.

"Мы знаем примеры того, как делали ремейки других фильмов. Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь — случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как Булат Окуджава и Юрий Энтин? Где такой композитор, как Алексей Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку? Сейчас актёров море, а у многих дикция плохая, потому что учат в частных школах за деньги. Поэтому не получится ничего. Потуги понятны, но чуда не произойдёт. Это смешно".

Режиссёр Игорь Волошин признался, что хочет снять современную версию про Буратино. Всех персонажей сказки Алексея Толстого, кроме деревянной куклы, сыграют загримированные актёры, а главного персонажа создадут мастера компьютерной графики. Анонсировано, что в фильме действительно будет звучать музыка Алексея Рыбникова. Съёмки планируют начать этим летом, премьера картины состоится в середине 2025 года.

Александр Петров сыграет кота Базилио, Виктория Исакова - лису Алису, а Фёдор Бондарчук - Карабаса-Барабаса. Рузиль Минекаев исполнил роль Арлекина, а актриса из "Папиных дочек" Вита Корниенко озвучит Буратино.

На дурака не нужен нож
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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