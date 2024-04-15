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Азиза Бекманова, супруга Рузиля Минекаева, пожаловалась на поклонников мужа

Жена Рузиля Минекаева пожаловалась на выкрики поклонников мужа под окном дома

0:47
Кино

Азиза Бекманова, жена Рузиля Минекаева, пожаловалась в своём Telegram-канале на крики поклонников её мужа.

Жена Рузиля Минекаева пожаловалась на выкрики поклонников мужа под окном дома
Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она попросила не шуметь под окном их дома, поскольку ребёнок не может спокойно спать.

"Фанаты Рузиля, если вы читаете этот Telegram-канал, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит", — написала Азиза Бекманова.

Кроме того, она выложила аудиосообщение, на котором слышны возгласы поклонников. Они скандируют имя звезды "Слова пацана" — Рузиля. 

"Такое уже продолжается на протяжении часа, невозможно", — заключила супруга актёра.

Рузиль Минекаев познакомился с Азизой Бекмановой в театральном училище, а затем они вместе учились в ГИТИСе. Сейчас пара воспитывает сына Рэмиля, которому 1 год.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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