Азиза Бекманова, супруга Рузиля Минекаева, пожаловалась на поклонников мужа

Азиза Бекманова, жена Рузиля Минекаева, пожаловалась в своём Telegram-канале на крики поклонников её мужа.
Она попросила не шуметь под окном их дома, поскольку ребёнок не может спокойно спать.
"Фанаты Рузиля, если вы читаете этот Telegram-канал, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит", — написала Азиза Бекманова.
Кроме того, она выложила аудиосообщение, на котором слышны возгласы поклонников. Они скандируют имя звезды "Слова пацана" — Рузиля.
"Такое уже продолжается на протяжении часа, невозможно", — заключила супруга актёра.
Рузиль Минекаев познакомился с Азизой Бекмановой в театральном училище, а затем они вместе учились в ГИТИСе. Сейчас пара воспитывает сына Рэмиля, которому 1 год.
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