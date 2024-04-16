Противоречивые чувства: главная причина, почему Станислав Садальский поддерживает СВО, несмотря на украинские корни и любовь к Украине

Как сейчас живёт актёр Садальский и почему поддерживает СВО, несмотря на украинские корни

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Станислав Садальский открыто признавался в любви к Украине, к тому же у него самого украинские корни по материнской линии, однако, когда речь заходит об СВО, актёр поддерживает Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причиной такого отношения стал русский язык. По мнению Садальского, президент Украины Владимир Зеленский должен был сделать этот язык государственным.

"Почему лично я поддержал СВО? Потому что унижают мой русский язык, унижают мой народ. Сделал бы Зеленский русский язык государственным! Но нет, видимо, американцы не дают. Поэтому, как бы они ни прыгали, они будут только в проигрыше", — говорил Садальский в январе 2023 года в интервью Вячеславу Манучарову для его программы "Эмпатия Манучи".

Несмотря на поддержку СВО, Садальский с пониманием относится к звёздам-эмигрантам. Так, он высказывался резко против признания Аллы Пугачёвой иноагентом и критиковал активистов, внёсших такое предложение.

Станислав Садальский активно общается с журналистами и часто высказывает своё мнение на разные общественные темы. Он по-прежнему живёт насыщенной творческой жизнью. В мае актёр выйдет на сцену в петербургском ДК "Выборгский", где сыграет в комедии "Крик любви".

В ноябре в московском культурном центре "Меридиан" состоится юмористический концерт Садальского под названием "Настоящий Артист".