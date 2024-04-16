История создания машины времени из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" связана с одним из фильмов Тарковского

Одной из самых больших сложностей во время съёмок комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" было создание машины времени, которую по сюжету изобрёл герой Александра Демьяненко Шурик.
Поначалу для создания агрегата Гайдай обратился в конструкторское бюро, но в результате получился слишком громоздкий реквизит, похожий на ЭВМ. Времени оставалось мало, нужно было срочно создать машину, которая была бы более компактной и в то же время выглядела бы впечатляюще.
Гайдай обратился к скульптору Вячеславу Почечуеву, и тот за два дня создал эскиз будущей "волшебной" машины, однако режиссёр, взглянув на нарисованные колбы и провода, не был впечатлён. Почечуев сумел его убедить, что в кадре машина будет выглядеть более эффектно, и Гайдай дал ему добро на начало работы.
Когда машина была создана, Гайдай убедился, что Почечуев был прав: она действительно выглядела фантастически и загадочно, красиво сверкала, цветные реактивы смешивались и булькали, а цветные лампочки придавали машине торжественный вид.
Для создания машины часть элементов была заказана на электромеханическом заводе в Москве и на стекольном заводе в Клину, а другая часть была взята из реквизитов фильма Андрея Тарковского "Солярис".
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