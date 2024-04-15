Герой "Министерства неджентльменских дел" Генри Кавилл в жизни ведет себя как настоящий джентльмен

Гай Ричи рассказал, что Генри Кавилл всегда встает, когда в комнату входит женщина

В конце января вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли. Но в жизни актер ведет себя как настоящий джентльмен.

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В интервью The Hollywood Reporter Гай Ричи, для которого этот фильм стал пятнадцатым в карьере кинорежиссера, рассказал, что Кавилл всегда встает, когда в комнату входит женщина. Но герои его фильма, будучи участниками организации диверсантов в тылу нацистской Германии, занимаются совсем "неджентльменскими" делами.

В мировом прокате "Министерство неджентльменских дел" появится 19 апреля. Продюсер картины — "Яндекс.Студия", потому изначально планировали выпустить ее и в российских кинотеатрах, но после отказа в прокате решили показать на "Кинопоиске". Премьера состоится 10 мая, а за 15 дней до этого стартует прокат в США и Европе.