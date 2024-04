Герой "Министерства неджентльменских дел" Генри Кавилл в жизни ведет себя как настоящий джентльмен

В конце января вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли. Но в жизни актер ведет себя как настоящий джентльмен.

Фото: pixabay.com by ryanmorrisonjsy is licensed under Creative Commons CC0 1.0