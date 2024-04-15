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Режиссёр Шон Леви рассказал, каким будет фильм "Дэдпул и Росомаха". В нём сыграют Рейнольдс и Джекман

Шон Леви сообщил, что "Дэдпул и Росомаха" будет не похож на первые части

1:00
Кино

Режиссёр Шон Леви рассказал, что предстоящий фильм "Дэдпул и Росомаха" будет не похож на первые две части. Об этом пишет портал "Screen Rant".

Шон Леви сообщил, что "Дэдпул и Росомаха" будет не похож на первые части
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он сообщил, что картину правильнее называть именно "Дэдпул и Росомаха", а не "Дэдпул 3", поскольку новый проект не копирует первые фильмы. Кроме того, по словам режиссёра, в третьей части зрители увидят приключения двух героев.

"Что касается создания истории "Дэдпула и Росомахи", то я чувствовал важность того, что снял двух кинозвёзд в их знаковых ролях. Это третий фильм о Дэдпуле, но не "Дэдпул 3". Это совсем другое — "Дэдпул и Росомаха". И это не попытка скопировать что-то из первых двух фильмов. Они были восхитительными, но это приключение с двумя персонажами", — сказал Шон Леви.

Картина "Дэдпул и Росомаха" должна выйти на экраны 26 июля. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс (Дэдпул) и Хью Джекман (Росомаха).

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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