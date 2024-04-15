"Вуди Вудпекер едет в лагерь": Netflix вернула на экраны дятла Вуди и его заклятого врага — Базза Баззарда

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На Netflix вышла комедия "Вуди Вудпекер едет в лагерь" с официальным русским дубляжом

0:45
Кино

12 апреля на Netflix вышел фильм Джонатана А. Розенбаума "Вуди Вудпекер едет в лагерь". Примечательно, что картина получила официальный русский дубляж, хотя компания давно не заказывает профессиональный перевод для своих проектов.

На Netflix вышла комедия "Вуди Вудпекер едет в лагерь" с официальным русским дубляжом
Фото: YouTube канал Kino treyler by Скриншот видео YouTube канала Kino treyler is licensed under public domain

Согласно синопсису, дятел Вуди ищет новый дом после изгнания из леса и начинает жить в детском лагере. Однако в его планы вмешивается инспектор, который хочет закрыть учреждение. Параллельно Вуди будет противостоять своему заклятому врагу — Баззу Баззарду.

В актёрском составе семейной комедии: Хлоя Де Лос Сантос, Саванна Ла Рэйн, Кершон Теодор, Эван Станхоп, Эстер Сон, Джордж Холахан-Кантвелл и другие.

Вуди Вудпекер едет в лагерь трейлер фильм @Xuligan2330
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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