"Вуди Вудпекер едет в лагерь": Netflix вернула на экраны дятла Вуди и его заклятого врага — Базза Баззарда

12 апреля на Netflix вышел фильм Джонатана А. Розенбаума "Вуди Вудпекер едет в лагерь". Примечательно, что картина получила официальный русский дубляж, хотя компания давно не заказывает профессиональный перевод для своих проектов.
Согласно синопсису, дятел Вуди ищет новый дом после изгнания из леса и начинает жить в детском лагере. Однако в его планы вмешивается инспектор, который хочет закрыть учреждение. Параллельно Вуди будет противостоять своему заклятому врагу — Баззу Баззарду.
В актёрском составе семейной комедии: Хлоя Де Лос Сантос, Саванна Ла Рэйн, Кершон Теодор, Эван Станхоп, Эстер Сон, Джордж Холахан-Кантвелл и другие.
Также повысился гонорар сына шансонье.