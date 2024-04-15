"Вуди Вудпекер едет в лагерь": Netflix вернула на экраны дятла Вуди и его заклятого врага — Базза Баззарда

На Netflix вышла комедия "Вуди Вудпекер едет в лагерь" с официальным русским дубляжом

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

12 апреля на Netflix вышел фильм Джонатана А. Розенбаума "Вуди Вудпекер едет в лагерь". Примечательно, что картина получила официальный русский дубляж, хотя компания давно не заказывает профессиональный перевод для своих проектов.

Фото: YouTube канал Kino treyler by Скриншот видео YouTube канала Kino treyler is licensed under public domain

Согласно синопсису, дятел Вуди ищет новый дом после изгнания из леса и начинает жить в детском лагере. Однако в его планы вмешивается инспектор, который хочет закрыть учреждение. Параллельно Вуди будет противостоять своему заклятому врагу — Баззу Баззарду.

В актёрском составе семейной комедии: Хлоя Де Лос Сантос, Саванна Ла Рэйн, Кершон Теодор, Эван Станхоп, Эстер Сон, Джордж Холахан-Кантвелл и другие.