Никита Кологривый признался, что в будущем хочет стать символом поколения

Никита Кологривый заявил, что он стремится стать символом поколения

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил, что он стремится стать символом поколения. Об этом актёр рассказал во время интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".

Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Никита Кологривый сообщил, что пока не является символом поколения и поэтому не может себя им назвать. Однако чувствует, что у него получается добиватся признания общества.

"Я к этому стремлюсь. Если я щас себя назову [символом поколения], то я, получается, всю свою оставшуюся работу перечёркиваю. Нет, я буду долго стремится к тому, чтобы стать символом поколения, и, чтобы мне памятники поставили и ещё что-нибудь. Я, безусловно, хочу добиться таких высот, но при этом хочется себя честно и гордо называть "символом поколения", — добавил звезда сериала "Слово пацана".

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Никиты Кологривого. Он сообщил, что полюбил свою профессиональную деятельность больше после ареста.