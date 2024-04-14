Никита Кологривый признался, что в будущем хочет стать символом поколения

Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил, что он стремится стать символом поколения. Об этом актёр рассказал во время интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".
Никита Кологривый сообщил, что пока не является символом поколения и поэтому не может себя им назвать. Однако чувствует, что у него получается добиватся признания общества.
"Я к этому стремлюсь. Если я щас себя назову [символом поколения], то я, получается, всю свою оставшуюся работу перечёркиваю. Нет, я буду долго стремится к тому, чтобы стать символом поколения, и, чтобы мне памятники поставили и ещё что-нибудь. Я, безусловно, хочу добиться таких высот, но при этом хочется себя честно и гордо называть "символом поколения", — добавил звезда сериала "Слово пацана".
Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Никиты Кологривого. Он сообщил, что полюбил свою профессиональную деятельность больше после ареста.
Также повысился гонорар сына шансонье.