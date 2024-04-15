Англоязычный перевод названия фильма "Вызов" оказался дословным, но при этом отличающимся по смыслу

Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Вызов" стал настоящей сенсацией в российском кино. Актриса Юлия Пересильд прошла сложное, но интереснейшее испытание: она провела две недели в космосе, где снимались главные сцены фильма.

Фото: eol.jsc.nasa.gov by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center is licensed under Creative Commons CC0 License

В России "Вызов" собрал более двух миллиардов рублей, но и в других странах интерес к истории о девушке-хирурге, спасающей заболевшего космонавта, оказался не меньшим.

Как правило, названия фильмов редко переводят буквально на другие языки, но в англоязычных странах название "Вызов" перевели дословно. В Великобритании и США космическая драма имеет название The Challenge. На русский это слово действительно переводится как "вызов", однако не в том значении, какое было вложено в русское название фильма.

Английское слово, ставшее названием российского фильма за границей, подразумевает не вызов врача, а вызов сложностям, то есть испытание, которое необходимо преодолеть, что также соответствует общему смыслу работы Клима Шипенко.