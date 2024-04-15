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Англоязычный перевод названия фильма "Вызов" оказался дословным, но при этом отличающимся по смыслу

Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"

1:00
Кино

Фильм "Вызов" стал настоящей сенсацией в российском кино. Актриса Юлия Пересильд прошла сложное, но интереснейшее испытание: она провела две недели в космосе, где снимались главные сцены фильма.

Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"
Фото: eol.jsc.nasa.gov by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center is licensed under Creative Commons CC0 License

В России "Вызов" собрал более двух миллиардов рублей, но и в других странах интерес к истории о девушке-хирурге, спасающей заболевшего космонавта, оказался не меньшим.

Как правило, названия фильмов редко переводят буквально на другие языки, но в англоязычных странах название "Вызов" перевели дословно. В Великобритании и США космическая драма имеет название The Challenge. На русский это слово действительно переводится как "вызов", однако не в том значении, какое было вложено в русское название фильма.

Английское слово, ставшее названием российского фильма за границей, подразумевает не вызов врача, а вызов сложностям, то есть испытание, которое необходимо преодолеть, что также соответствует общему смыслу работы Клима Шипенко.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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