"Юра прекрасен!": Александр Петров ответил на вопрос, считает ли он Юрия Борисова своим конкурентом

Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Один из самых популярных российских актёров Александр Петров не видит ничего плохого в том, чтобы признать талант кого-то из своих коллег, как он сделал, говоря о Юрии Борисове, с которым снялся в фильме "Сто лет тому вперёд".

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Петров относится к Борисову не как к конкуренту, а как к коллеге. У них прекрасные отношения, и Петрову было очень приятно работать на одной площадке с Борисовым.

"Я считаю его своим коллегой. Юра прекрасен, Юра безумно талантливый, и я всегда с огромным удовольствием снимаюсь с Юрой в кино. Это не первый наш фильм, и я очень надеюсь, что будет ещё. И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым актёром, как Юра Борисов", — сказал Петров в беседе с NEWS.ru.

Фильм "Сто лет тому вперёд" снят по мотивам романа Кира Булычёва. Петров сыграл в нём Весельчака У, а Борисов — космического пирата Глота.