"Юра прекрасен!": Александр Петров ответил на вопрос, считает ли он Юрия Борисова своим конкурентом

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Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову

0:56
Кино

Один из самых популярных российских актёров Александр Петров не видит ничего плохого в том, чтобы признать талант кого-то из своих коллег, как он сделал, говоря о Юрии Борисове, с которым снялся в фильме "Сто лет тому вперёд".

Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Петров относится к Борисову не как к конкуренту, а как к коллеге. У них прекрасные отношения, и Петрову было очень приятно работать на одной площадке с Борисовым.

"Я считаю его своим коллегой. Юра прекрасен, Юра безумно талантливый, и я всегда с огромным удовольствием снимаюсь с Юрой в кино. Это не первый наш фильм, и я очень надеюсь, что будет ещё. И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым актёром, как Юра Борисов", — сказал Петров в беседе с NEWS.ru.

Фильм "Сто лет тому вперёд" снят по мотивам романа Кира Булычёва. Петров сыграл в нём Весельчака У, а Борисов — космического пирата Глота.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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