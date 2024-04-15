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Гайдай включил в "Бриллиантовую руку" фразу "Не виноватая я" в качестве отсылки к малоизвестному фильму другого режиссёра

Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"

1:07
Кино

Фраза "Не виноватая я, он сам пришёл" из комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" уже давно стала крылатой, однако мало кто знает, что на самом деле режиссёр включил её в комедию в качестве отсылки и пародии на другой фильм.

Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"
Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Это отсылка к фильму "Воскресение" режиссёра Михаила Швейцера по роману Льва Толстого. И Светличная, произнося эту фразу, просто взрывала зал, потому что все помнили эту фразу, фильм "Воскресение" просто гремел, все о нём говорили, и это была такая пародийная отсылка", — рассказал киновед Всеволод Коршунов в подкасте "Кинопоиска" "Крупным планом".

Действительно, героиня фильма "Воскресение" произносила очень похожие слова.

"Не виновата я, не виновата! Не виновата! Не хотела, не думала, не виновата!" — говорила в экранизации романа Толстого актриса Тамара Сёмина.

Стоит отметить, что "Бриллиантовая рука" была снята на шесть лет позже "Воскресения", однако зрители не забыли восклицания Сёминой и сразу же о нём думали, слыша реплику Светланы Светличной.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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