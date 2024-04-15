Гайдай включил в "Бриллиантовую руку" фразу "Не виноватая я" в качестве отсылки к малоизвестному фильму другого режиссёра

Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Фраза "Не виноватая я, он сам пришёл" из комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" уже давно стала крылатой, однако мало кто знает, что на самом деле режиссёр включил её в комедию в качестве отсылки и пародии на другой фильм.

Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Это отсылка к фильму "Воскресение" режиссёра Михаила Швейцера по роману Льва Толстого. И Светличная, произнося эту фразу, просто взрывала зал, потому что все помнили эту фразу, фильм "Воскресение" просто гремел, все о нём говорили, и это была такая пародийная отсылка", — рассказал киновед Всеволод Коршунов в подкасте "Кинопоиска" "Крупным планом".

Действительно, героиня фильма "Воскресение" произносила очень похожие слова.

"Не виновата я, не виновата! Не виновата! Не хотела, не думала, не виновата!" — говорила в экранизации романа Толстого актриса Тамара Сёмина.

Стоит отметить, что "Бриллиантовая рука" была снята на шесть лет позже "Воскресения", однако зрители не забыли восклицания Сёминой и сразу же о нём думали, слыша реплику Светланы Светличной.