Гайдай включил в "Бриллиантовую руку" фразу "Не виноватая я" в качестве отсылки к малоизвестному фильму другого режиссёра

Фраза "Не виноватая я, он сам пришёл" из комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" уже давно стала крылатой, однако мало кто знает, что на самом деле режиссёр включил её в комедию в качестве отсылки и пародии на другой фильм.
"Это отсылка к фильму "Воскресение" режиссёра Михаила Швейцера по роману Льва Толстого. И Светличная, произнося эту фразу, просто взрывала зал, потому что все помнили эту фразу, фильм "Воскресение" просто гремел, все о нём говорили, и это была такая пародийная отсылка", — рассказал киновед Всеволод Коршунов в подкасте "Кинопоиска" "Крупным планом".
Действительно, героиня фильма "Воскресение" произносила очень похожие слова.
"Не виновата я, не виновата! Не виновата! Не хотела, не думала, не виновата!" — говорила в экранизации романа Толстого актриса Тамара Сёмина.
Стоит отметить, что "Бриллиантовая рука" была снята на шесть лет позже "Воскресения", однако зрители не забыли восклицания Сёминой и сразу же о нём думали, слыша реплику Светланы Светличной.
Также повысился гонорар сына шансонье.