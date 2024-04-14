Никита Кологривый рассказал о выводах, которые он сделал после ареста

Никита Кологривый заявил, что полюбил актёрскую деятельность ещё больше после ареста

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказал в интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV" о выводах, которые он сделал после ареста.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр заявил, что полюбил свою профессиональную деятельность ещё больше.

"Пока был в лишениях, я понял, сколько могу сделать, если я не актёр. На что я способен, если не стану артистом. И мне так сразу легко стало. <...> Я просто в моменте тогда захотел стать актёром", — сказал Никита Кологривый.

При этом он обратился к людям, которые запутались в себе.

"Поверьте, как только попадёте в эти 4 стены, ваше дело будет любимейшим и самым полезнейшим для всего мира, как только вы выйдете, я клянусь", — заявил актёр.

Никита Кологривый добавил, что для человека, который находится в тюрьме, самое главное — не начать испытывать злость по отношению к другим людям.

"Самое главное в тюрьме — не обозлиться на людей", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане Новосибирска.