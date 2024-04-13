Райан Гослинг рассказал о своём исполнении композиции "I'm Just Ken" на "Оскаре"

Райан Гослинг заявил, что он категорически не хотел исполнять "I'm Just Ken" на "Оскаре"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно Райан Гослинг участвовал в "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". В ходе него актёр рассказал об исполнении композиции "I'm Just Ken" на церемонии вручения "Оскара".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заявил, что изначально не хотел осуществлять номер из-за некоторых опасений. По его словам, определённые аспекты могли пойти не по плану. Тем не менее номер Райана Гослинга, который в фильме Греты Гервиг сыграл Кена, зрители восприняли тепло.

Напомним, что торжественная церемония вручения премии "Оскар" прошла в этом году 10 марта. Мероприятие состоялось в театре "Dolby", в Лос-Анджелесе.