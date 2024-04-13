Райан Гослинг рассказал о своём исполнении композиции "I'm Just Ken" на "Оскаре"

Недавно Райан Гослинг участвовал в "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". В ходе него актёр рассказал об исполнении композиции "I'm Just Ken" на церемонии вручения "Оскара".
Он заявил, что изначально не хотел осуществлять номер из-за некоторых опасений. По его словам, определённые аспекты могли пойти не по плану. Тем не менее номер Райана Гослинга, который в фильме Греты Гервиг сыграл Кена, зрители восприняли тепло.
Напомним, что торжественная церемония вручения премии "Оскар" прошла в этом году 10 марта. Мероприятие состоялось в театре "Dolby", в Лос-Анджелесе.
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