4 душевных фильма, которые сделают самый тёплый вечер ещё теплее

4 душевных фильма, о которых мало кто знает

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В мире кино так много фильмов на любой вкус, что даже нескольких жизней не хватило бы на то, чтобы всё пересмотреть. Более того, некоторые фильмы так и остаются неизвестными для зрителей, хотя заслуживают внимания не меньше, чем самые популярные кинохиты. Ниже представлена подборка четырёх малоизвестных, но очень душевных фильмов.

Фото: flickr.com by Robbie Sproule is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Любовь, сбивающая с ног", 2002

Барри Иган был восьмым ребёнком в семье, но у него не было ни одного брата. Он вырос в окружении сестёр, к тому же очень деспотичных. Чувствуя себя принцессами, а брата — чем-то вроде игрушки, они привыкли распоряжаться его жизнью по своему усмотрению и всегда были категорически против, если у него намечались романтические отношения. В такой обстановке парень стал самым закомплексованным и неуверенным в себе человеком в мире. По крайней мере, так ему казалось до поры до времени.

"Водная жизнь", 2004

Знаменитый океанограф полон решимости отомстить, и об этом он заявил на пресс-конференции. Ничто не способно смирить его гнев. Он будет беспощаден. Он собирается отомстить акуле, которая съела его друга, и ради этого собирает команду своих соратников, вместе с которыми отправляется на поиски заклятого врага. Герой намерен отыскать и узнать среди сотен акул ту самую.

"Уроки вождения", 2006

Бен Маршалл живёт скучной и серой жизнью, и всё из-за матери, которая всеми силами пытается сделать из него хорошего мальчика и не понимает, что ему хочется простых человеческих радостей. Её религиозность так зашкаливает, что она перегибает палку, приобщая сына к духовной жизни. Он только и делает, что ходит в церковь, штудирует Библию и получает уроки вождения всё от той же матушки. Так и проходят дни, пока Бен не встречает эксцентричную актрису Эви.

"Медвежонок Бригсби", 2017

"Приключения медведя Бригсби" — это необычная детская телепередача. Она необычна тем, что снята для одного-единственного зрителя — мальчика Джейма. Он с упоением смотрит передачу выпуск за выпуском, но однажды она заканчивается. Не в силах смириться с тем, что ему пришлось расстаться с полюбившимся персонажем, Джеймс решает закончить историю на свой лад.