Звезда "Терминатора" сообщила, что думала закончить актёрскую карьеру, поскольку она "устала быть сильной"

Линда Хэмилтон рассказала, что думала уйти из кино, так как она "устала быть сильной"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон в ходе беседы с изданием "The Hollywood Reporter" рассказала, что думала уйти из кино перед съёмками 5-го сезона "Очень странных дел".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам актрисы, причина заключалась в её "усталости быть сильной".

"Я на самом деле думала об уходе на пенсию. Не потому что мне нечем заняться — я просто устала быть сильной. Моё бедро болело несколько лет, поэтому в один момент я подумала: "Хватит с меня, мне хочется иметь возможность строить планы и быть уверенной, что смогу их осуществить", — рассказала Линда Хэмилтон.

Тем не менее актриса не покинула киноиндустрию и приняла участие в упомянутом сериале.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Джеймс Кэмерон перед съёмками "Терминатора" купил несколько единиц оружия.