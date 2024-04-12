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Герман-младший считает, что фильм Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" ждет успех, потому что он не связан с Россией

Герман-младший заявил, что жюри в Каннах не смутит личность Лимонова, так как там не знают, кто это такой

1:11
Кино

Режиссер Алексей Герман-младший выразил мнение, что у Кирилла Серебренникова есть шанс получить Пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в мае 2024 года с фильмом "Лимонов, баллада об Эдичке".

Герман-младший заявил, что жюри в Каннах не смутит личность Лимонова, так как там не знают, кто это такой
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Симочкин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильм, представленный в конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, основан на книге французского писателя Эмманюэля Каррера. Главную роль исполнил Бен Уишоу, а жену Лимонова, поэтессу Елену Щапову, сыграла Виктория Мирошниченко.

По словам Германа-младшего, участие Серебренникова было ожидаемо, так как он часто бывает в Каннах и его там знают. К тому же, эта картина снята без русского участия, а сам Серебренников жил в Германии и Франции. А оценка фильма зависит от состава жюри, которое может разделять или не разделять взгляды на искусство того или иного режиссера.

Что касается личности Эдуарда Лимонова, то она вряд ли повлияет на мнение жюри. При всём уважении к прозе писателя, Герман-младший не уверен, что они читали его. Хотя Лимонов жил во Франции и его произведения выходили там достаточно широко, но он все же мало известен в мире

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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