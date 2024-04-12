Стали известны первые детали предстоящего фильма "Холоп 3"

"Бюллетень кинопрокатчика": В "Холопе 3" будут перевоспитывать семью

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Стали известны первые детали фильма Клима Шипенко "Холоп 3", пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова режиссёра.

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что персонажу Милоша Биковича предстоит перевоспитать целую семью вместо одного человека. Он "отправит" их в прошлое.

Кроме Милоша Биковича, в проекте также примут участие исполнители ролей в предыдущих фильмах: Иван Охлобыстин, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева. При этом в состав войдут и новые актёры, имена которых пока не объявляли.

Съёмочный процесс картины стартует летом, а её премьера должна состояться в январе следующего года.

Ранее Pravda.Ru писала о впечатлениях Ивана Охлобыстина от фильма "Холоп 2".