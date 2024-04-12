Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран заявил, что подвергнет атаке американских военных в случае вмешательства США
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, стоит изложить его на бумаге
Фрегат FREMM не выдержал схватки в Красном море
Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты
Газификация города Находки выходит на финишную прямую
Автоэксперт Максим Кадаков: возвращение бензина Евро-3 добавит водителям головной боли
Как кормить хомяка, чтобы ему не навредить: пять запрещенных продуктов
Секреты здоровых волос: разрушительные привычки, опасные мифы и правильный уход
Ксения Собчак похвасталась купленным произведением искусства
Стали известны первые детали предстоящего фильма "Холоп 3"

"Бюллетень кинопрокатчика": В "Холопе 3" будут перевоспитывать семью

0:48
Кино

Стали известны первые детали фильма Клима Шипенко "Холоп 3", пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова режиссёра.

"Бюллетень кинопрокатчика": В "Холопе 3" будут перевоспитывать семью
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что персонажу Милоша Биковича предстоит перевоспитать целую семью вместо одного человека. Он "отправит" их в прошлое.

Кроме Милоша Биковича, в проекте также примут участие исполнители ролей в предыдущих фильмах: Иван Охлобыстин, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева. При этом в состав войдут и новые актёры, имена которых пока не объявляли. 

Съёмочный процесс картины стартует летом, а её премьера должна состояться в январе следующего года.

Ранее Pravda.Ru писала о впечатлениях Ивана Охлобыстина от фильма "Холоп 2".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Последние материалы
Людмила Поргина рассказала, что Александр Ширвиндт приобщился к блогерству благодаря сыну
Lada Granta стала самым аварийным авто Саратова в 2023 году
Быстрая домашняя кардиотренировка на 5 минут: короткая, но эффективная
Какие продукты быстро снижают сахар в крови
Диетолог Макиша: сбалансированное питание поможет избежать постоянного чувства голода
Как отполировать потускневшие фары автомобиля: самый простой и дешевый способ
В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков
РСА: 14-дневный срок доставки автозапчастей давно неактуален
Шукшина заявила, что новый Юрий Гагарин может появиться в России "вопреки системе"
Рецепт вкусной шоколадной помадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников