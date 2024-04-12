Стали известны первые детали предстоящего фильма "Холоп 3"

Стали известны первые детали фильма Клима Шипенко "Холоп 3", пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова режиссёра.
Сообщается, что персонажу Милоша Биковича предстоит перевоспитать целую семью вместо одного человека. Он "отправит" их в прошлое.
Кроме Милоша Биковича, в проекте также примут участие исполнители ролей в предыдущих фильмах: Иван Охлобыстин, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева. При этом в состав войдут и новые актёры, имена которых пока не объявляли.
Съёмочный процесс картины стартует летом, а её премьера должна состояться в январе следующего года.
Ранее Pravda.Ru писала о впечатлениях Ивана Охлобыстина от фильма "Холоп 2".
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.