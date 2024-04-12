Павел Деревянко заявил, что никуда не уедет из России: "На чужбине я просто сдохну, и года не пройдет"

Павел Деревянко рассказал, что готовит плацдарм для пенсии в родном Таганроге

Павел Деревянко высказался на тему эмиграции и работы за границей, заявив, что там он просто "сдохнет, и года не пройдет".

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Многие его коллеги по цеху ищут счастья за рубежом, но Деревянко говорит, что не смог бы уехать. Он осознал это, когда артисты начали уезжать после начала СВО, и понял, что ему там делать нечего.

"Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет. И я понял, что никогда никуда не поеду. Я буду жить и доживать свои годы здесь. И буду здравствовать, и будут здравствовать мои дети, мои родители, мои близкие. Я все для этого делаю", — заявил актер.

Деревянко рассказал, что готовит плацдарм для старости в родном Таганроге, зеленом курортном городе, где он строит баню, где живут его родственники и где он всегда счастлив отдохнуть.

С другой стороны, Павел не согласен с критикой в адрес уехавших. У каждого свои обстоятельства. Он не берется никого судить, ему так легче с моральной точки зрения.

Что касается мечты о Голливуде, то с ней он расстался после фильма "Кровавая графиня Батори", где он играл со Светланой Ходченковой. Павел понял, что на английском карьера ему не светит, он не настолько им владеет. Только на русском языке он может конкурировать с другими.