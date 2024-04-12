Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"СберСтрахование" выплатило 250 млн рублей производителю дверей после пожара
Приведет к серьезным последствиям: худшее наказание для собаки, которое категорически нельзя использовать
Вода — волшебная палочка для стройности: лайфхаки без диет и тренировок
ГИБДД предупреждает: установка незаконных гаджетов в автомобиль может привести к штрафам
Больше половины россиян запланировали ремонт в этом году
Геолог Маланьини предрёк землетрясение в Калифорнии в ближайшие два года
Как формировать кисти крупноплодных томатов
Причиной взрыва автомобиля в Москве могла стать подземная газовая труба
Премьер де Кроо: Бельгия ведет расследование о попытках РФ повлиять на выборы в ЕС, чтобы ослабить европейскую поддержку Украины
Павел Деревянко заявил, что никуда не уедет из России: "На чужбине я просто сдохну, и года не пройдет"

Павел Деревянко рассказал, что готовит плацдарм для пенсии в родном Таганроге

Кино

Павел Деревянко высказался на тему эмиграции и работы за границей, заявив, что там он просто "сдохнет, и года не пройдет".

Павел Деревянко рассказал, что готовит плацдарм для пенсии в родном Таганроге
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

Многие его коллеги по цеху ищут счастья за рубежом, но Деревянко говорит, что не смог бы уехать. Он осознал это, когда артисты начали уезжать после начала СВО, и понял, что ему там делать нечего.

"Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет. И я понял, что никогда никуда не поеду. Я буду жить и доживать свои годы здесь. И буду здравствовать, и будут здравствовать мои дети, мои родители, мои близкие. Я все для этого делаю", — заявил актер.

Деревянко рассказал, что готовит плацдарм для старости в родном Таганроге, зеленом курортном городе, где он строит баню, где живут его родственники и где он всегда счастлив отдохнуть.

С другой стороны, Павел не согласен с критикой в адрес уехавших. У каждого свои обстоятельства. Он не берется никого судить, ему так легче с моральной точки зрения.

Что касается мечты о Голливуде, то с ней он расстался после фильма "Кровавая графиня Батори", где он играл со Светланой Ходченковой. Павел понял, что на английском карьера ему не светит, он не настолько им владеет. Только на русском языке он может конкурировать с другими.

""Батори" была стрессовой историей, и я подумал — к чертям. Где родился, там и пригодился. Теперь я полностью и навсегда здесь", — уверенно заявил актер.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Россия готовится принять капитуляцию Украины. Западу велено готовиться Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Больше половины россиян запланировали ремонт в этом году
ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности
Геолог Маланьини предрёк землетрясение в Калифорнии в ближайшие два года
Как формировать кисти крупноплодных томатов
Полковник Алёхин: нападения на Белгород для ВСУ имеют важное значение
Причиной взрыва автомобиля в Москве могла стать подземная газовая труба
Премьер де Кроо: Бельгия ведет расследование о попытках РФ повлиять на выборы в ЕС, чтобы ослабить европейскую поддержку Украины
Павел Деревянко заявил, что хочет сняться у режиссера "Слова пацана"
Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака
Актриса Эвелина Блёданс с нетерпением ждёт, когда Алла Пугачёва вернётся в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников