Актриса Эвелина Блёданс уверена, что Алла Пугачёва вернётся в Россию, и назвала возможную дату её приезда

Актриса Эвелина Блёданс всегда близко дружила с Аллой Пугачёвой и её семьёй, но в последнее время их общение сошло на нет из-за того, что Примадонна живёт за границей с мужем Максимом Галкиным* и детьми.
Блёданс выразила уверенность, что скоро её общение с Пугачёвой возобновится, потому что певица, по мнению актрисы, через год вернётся в Россию. Эвелина с нетерпением ждёт этого события. Она хочет, как и раньше, наблюдать за детьми Пугачёвой и Галкина* и радоваться их успехам.
Блёданс считает, что Пугачёва не сможет долго жить вдали от России и россиян, как и россияне не смогут без неё обходиться.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак готовит документальный фильм об Алле Пугачёвой, приуроченный к юбилею певицы.
* — признан иноагентом в РФ.
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