Актриса Эвелина Блёданс уверена, что Алла Пугачёва вернётся в Россию, и назвала возможную дату её приезда

Актриса Эвелина Блёданс с нетерпением ждёт, когда Алла Пугачёва вернётся в Россию

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эвелина Блёданс всегда близко дружила с Аллой Пугачёвой и её семьёй, но в последнее время их общение сошло на нет из-за того, что Примадонна живёт за границей с мужем Максимом Галкиным* и детьми.

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Блёданс выразила уверенность, что скоро её общение с Пугачёвой возобновится, потому что певица, по мнению актрисы, через год вернётся в Россию. Эвелина с нетерпением ждёт этого события. Она хочет, как и раньше, наблюдать за детьми Пугачёвой и Галкина* и радоваться их успехам.

Блёданс считает, что Пугачёва не сможет долго жить вдали от России и россиян, как и россияне не смогут без неё обходиться.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак готовит документальный фильм об Алле Пугачёвой, приуроченный к юбилею певицы.

* — признан иноагентом в РФ.