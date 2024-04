Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс решил поддержать палестинцев подписанным постером к фильму

Хоакин Феникс пожертвовал плакат с автографом к фильму "Джокер" на благотворительный аукцион "Cinema for Gaza" в поддержку палестинцев.

Фото: flickr by афродита в Нью-Йорке is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.