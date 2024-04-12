Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс решил поддержать палестинцев подписанным постером к фильму

Хоакин Феникс пожертвовал плакат с автографом к фильму "Джокер" на благотворительный аукцион "Cinema for Gaza" в поддержку палестинцев.
Кроме того, на аукцион были выставлены книги с автографами Гильермо Дель Торо, сценарий сериала "Корона" с автографом Эммы Коррин и индивидуальный дизайн татуировки от сценариста "Субботним вечером в прямом эфире" Хулио Торреса. Эти звезды вдохновились поступком Феникса и тоже захотели быть причастными к решению гуманитарных проблем в секторе Газа.
Первый благотворительный проект "Кино для Газы" уже собрал более 200 тысяч долларов, которые пойдут на медицинскую помощь палестинцам. Известно, что израильская армия наносит неизбирательные удары, что привело к гуманитарной катастрофе в Палестине.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.