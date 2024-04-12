Михалков заявил, что популярность западных фильмов падает: настоящее кино появляется там, где существуют проблемы

Никита Михалков считает, что европейское и американское кино, как и премия "Оскар" перестали играть прежнюю роль в мировой киноиндустрии.
Московский международный кинофестиваль, напротив, сохраняет свой масштаб в отличие от Каннского и Венецианского, которые стали "зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями".
И не важно, что на МКФ нет работ американских и европейских коллег. По мнению Михалкова, кинематограф Ирана, Китая и Кореи смог затмить Голливуд и Европу. Настоящее кино появляется там, где есть проблемы.
Режиссер также выразил мнение, что Алла Пугачева утратила свои позиции в российском шоу-бизнесе и уже никогда не вернет их. А вот актрису Ирину Горбачеву, которая изменила отношение к событиям на Украине и теперь полностью поддерживает действия России, Михалков готов пригласить для совместной работы.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.