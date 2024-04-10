Аглая Тарасова и Артем Ткаченко застряли во временной петле в фильме "Встретимся вчера"

В кинокомпании братьев Андреасян стартовали съемки комедии с элементами фантастики "Встретимся вчера"

Продюсерская компания братьев Андреасян и онлайн-кинотеатр "Иви" запустили съемки фантастической комедии "Встретимся вчера" с временной петлей, в которой застревают герои киноистории. Главные роли в проекте исполняют Аглая Тарасова и Артём Ткаченко.

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По сюжету фильма, Сергей и Аня на пороге развода. Семейные узы дали трещину, и они планируют развестись.

"За несколько лет семейной жизни они успели крепко друг друга достать. Аня небезосновательно считает Сергея раздолбаем, непригодным к семейной жизни. Сергея достала постоянная раздражительность жены, он уверен, что раньше Аня себя так не вела и была прикольнее", — говорится в синопсисе к фильму.

Пространство и время вокруг постоянно меняют свои правила. Выходя за дверь, они каким-то загадочным образом снова возвращаются в свою квартиру, за окном круглый год зима, а на часах — 8:45.

Фильм выйдет на онлайн-кинотеатр "Иви" в 2025 году.