Аглая Тарасова и Артем Ткаченко застряли во временной петле в фильме "Встретимся вчера"

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В кинокомпании братьев Андреасян стартовали съемки комедии с элементами фантастики "Встретимся вчера"

Кино

Продюсерская компания братьев Андреасян и онлайн-кинотеатр "Иви" запустили съемки фантастической комедии "Встретимся вчера" с временной петлей, в которой застревают герои киноистории. Главные роли в проекте исполняют Аглая Тарасова и Артём Ткаченко.

В кинокомпании братьев Андреасян стартовали съемки комедии с элементами фантастики "Встретимся вчера"
Фото: commons.wikimedia.org by Scholia is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

По сюжету фильма, Сергей и Аня на пороге развода. Семейные узы дали трещину, и они планируют развестись.

"За несколько лет семейной жизни они успели крепко друг друга достать. Аня небезосновательно считает Сергея раздолбаем, непригодным к семейной жизни. Сергея достала постоянная раздражительность жены, он уверен, что раньше Аня себя так не вела и была прикольнее", — говорится в синопсисе к фильму.

Пространство и время вокруг постоянно меняют свои правила. Выходя за дверь, они каким-то загадочным образом снова возвращаются в свою квартиру, за окном круглый год зима, а на часах — 8:45.

Фильм выйдет на онлайн-кинотеатр "Иви" в 2025 году.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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