Аглая Тарасова и Артем Ткаченко застряли во временной петле в фильме "Встретимся вчера"

Продюсерская компания братьев Андреасян и онлайн-кинотеатр "Иви" запустили съемки фантастической комедии "Встретимся вчера" с временной петлей, в которой застревают герои киноистории. Главные роли в проекте исполняют Аглая Тарасова и Артём Ткаченко.

