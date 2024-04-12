5 пугающих триллеров о серийных убийцах, в основе которых лежат реальные события

5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах

2:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Триллеры — популярный жанр в кинематографе. Многих зрителей притягивают пугающие фильмы, однако они ещё в сто раз страшнее, если за основу сюжета взяты реальные события, как в представленной ниже подборке.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumpcoach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Волчья яма", 2005

Желая увидеть место падения метеорита, трое туристов приезжают в Австралию, но когда они собираются в обратную дорогу, машину не удаётся завести. Путешественникам помогает местный охотник — грубоватый и неотёсанный мужчина. Вскоре попавшие в западню туристы поймут, что его услуга — всего лишь уловка ради осуществления страшного замысла.

"Зодиак", 2007

4 июля 1969 года в Калифорнии неизвестный мужчина расстреливает на улице двоих влюблённых, а через месяц начинает слать в газету зашифрованные письма с угрозами. Автор посланий, называющий себя Зодиаком, предупреждает, что, если в газете будет опубликован текст письма с тайной его личности, от его руки погибнут ещё 12 человек.

"Мёрзлая земля", 2013

В течение 12 лет Роберт Хансен, который считался образцовым семьянином, убивал женщин. За эти годы в его кровавой "копилке" насчиталось 24 жертвы. Он вывозил их на Аляску и выпускал в лес, откуда они не могли выбраться, и охотился на них, как на животных. Только одной девушке повезло остаться в живых. Именно она будет главной помощницей полицейского в поимке преступника.

"Монстр Джеффри Дамер", 2017

Джеффри Дамер живёт в постоянном стрессе из-за приближающегося развода родителей и тотального одиночества. У него есть странное хобби: он подбирает на дорогах мёртвых животных, растворяет их в кислоте и рассматривает их внутренности, однако наступает день, когда юноше становится мало такого "развлечения" и он совершает своё первое убийство.

"Красивый, плохой, злой", 2019

Тед Банди годами оставался неуловимым. Лучшие сыщики, как ни старались, не могли его поймать, будто он был заколдованным, и преступник, пользуясь своей безнаказанностью, насиловал и расчленял женщин. Лишь однажды маньяк был задержан, но и тогда он сбежал и продолжил творить зло.