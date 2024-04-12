Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Audi Skorpion: невыпущенный суперкар, созданный по образу Le Mans-победителя
Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос
В чём разница между кинзой и кориандром?
Хоакин Феникс пожертвовал постер "Джокера" в помощь пострадавшим в секторе Газа
Юрист Девяткин признал две сим-карты нерабочим способом борьбы со спамерами
Отпуск в Сочи на майские праздники обойдется в 45 тысяч рублей за двоих
Что скрывают подоконники: опасность, которой подвергается ваша кошка каждую ночь
Михалков заявил, что зарубежный кинематограф и "Оскар" утратили свое значение в мировой киноиндустрии
Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе
5 пугающих триллеров о серийных убийцах, в основе которых лежат реальные события

5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах

2:18
Кино

Триллеры — популярный жанр в кинематографе. Многих зрителей притягивают пугающие фильмы, однако они ещё в сто раз страшнее, если за основу сюжета взяты реальные события, как в представленной ниже подборке.

5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах
Фото: commons.wikimedia.org by Jumpcoach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Волчья яма", 2005

Желая увидеть место падения метеорита, трое туристов приезжают в Австралию, но когда они собираются в обратную дорогу, машину не удаётся завести. Путешественникам помогает местный охотник — грубоватый и неотёсанный мужчина. Вскоре попавшие в западню туристы поймут, что его услуга — всего лишь уловка ради осуществления страшного замысла.

"Зодиак", 2007

4 июля 1969 года в Калифорнии неизвестный мужчина расстреливает на улице двоих влюблённых, а через месяц начинает слать в газету зашифрованные письма с угрозами. Автор посланий, называющий себя Зодиаком, предупреждает, что, если в газете будет опубликован текст письма с тайной его личности, от его руки погибнут ещё 12 человек.

"Мёрзлая земля", 2013

В течение 12 лет Роберт Хансен, который считался образцовым семьянином, убивал женщин. За эти годы в его кровавой "копилке" насчиталось 24 жертвы. Он вывозил их на Аляску и выпускал в лес, откуда они не могли выбраться, и охотился на них, как на животных. Только одной девушке повезло остаться в живых. Именно она будет главной помощницей полицейского в поимке преступника.

"Монстр Джеффри Дамер", 2017

Джеффри Дамер живёт в постоянном стрессе из-за приближающегося развода родителей и тотального одиночества. У него есть странное хобби: он подбирает на дорогах мёртвых животных, растворяет их в кислоте и рассматривает их внутренности, однако наступает день, когда юноше становится мало такого "развлечения" и он совершает своё первое убийство.

"Красивый, плохой, злой", 2019

Тед Банди годами оставался неуловимым. Лучшие сыщики, как ни старались, не могли его поймать, будто он был заколдованным, и преступник, пользуясь своей безнаказанностью, насиловал и расчленял женщин. Лишь однажды маньяк был задержан, но и тогда он сбежал и продолжил творить зло.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе
Михалков заявил, что зарубежный кинематограф и "Оскар" утратили свое значение в мировой киноиндустрии
"СберСтрахование" выплатила 212 млн рублей владельцам полисов в Белгородской области
МОЭК сообщила об уголовном деле против "Жилищника" из-за долга за тепло
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Пятница
5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах
Космонавт Пронина: космическим туристам доверяют только унитаз помыть
Кефир с гречкой: работающий рецепт на завтрак для желающих похудеть
Селена Гомес подтвердила отношения с новым избранником Бенни Бланко
NTSB начала расследование смертельного ДТП с участием Ford Mustang Mach-E
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников