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Компания "Sony Pictures Entertainment" выложила трейлер фильма "Покажи мне Луну"

В сети появился трейлер "Покажи мне Луну" о советско-американской космической гонке

0:39
Кино

Кинокомпания "Sony Pictures Entertainment" на своём YouTube-канале опубликовала трейлер предстоящего фильма "Покажи мне Луну".

В сети появился трейлер "Покажи мне Луну" о советско-американской космической гонке
Фото: pixabay.com by CristianFerronato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мировая премьера картины должна состояться этим летом.

Режиссёром фильма выступил Грег Берланти. В актёрский состав вошли Скарлетт Йоханссон ("Люси"), Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"), Ченнинг Татум ("Супер Майк") и другие.

"Покажи мне Луну" представляет из себя альтернативную историю одного из периодов советско-американской космической гонки.

По сюжету NASA собирает команду для последующих съёмок ложного фильма о высадке американцев на поверхность спутника Земли. 

FLY ME TO THE MOON - Official Trailer (HD)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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