Компания "Sony Pictures Entertainment" выложила трейлер фильма "Покажи мне Луну"

Кинокомпания "Sony Pictures Entertainment" на своём YouTube-канале опубликовала трейлер предстоящего фильма "Покажи мне Луну".
Мировая премьера картины должна состояться этим летом.
Режиссёром фильма выступил Грег Берланти. В актёрский состав вошли Скарлетт Йоханссон ("Люси"), Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"), Ченнинг Татум ("Супер Майк") и другие.
"Покажи мне Луну" представляет из себя альтернативную историю одного из периодов советско-американской космической гонки.
По сюжету NASA собирает команду для последующих съёмок ложного фильма о высадке американцев на поверхность спутника Земли.
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