Компания "Sony Pictures Entertainment" выложила трейлер фильма "Покажи мне Луну"

В сети появился трейлер "Покажи мне Луну" о советско-американской космической гонке

Кинокомпания "Sony Pictures Entertainment" на своём YouTube-канале опубликовала трейлер предстоящего фильма "Покажи мне Луну".

Мировая премьера картины должна состояться этим летом.

Режиссёром фильма выступил Грег Берланти. В актёрский состав вошли Скарлетт Йоханссон ("Люси"), Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"), Ченнинг Татум ("Супер Майк") и другие.

"Покажи мне Луну" представляет из себя альтернативную историю одного из периодов советско-американской космической гонки.

По сюжету NASA собирает команду для последующих съёмок ложного фильма о высадке американцев на поверхность спутника Земли.

