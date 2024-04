Депутат Александр Шолохов усомнился в том, что Алла Пугачёва сможет вернуть репутацию после выхода фильма Собчак

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что будущий фильм Ксении Собчак об Алле Пугачёвой вряд ли поможет певице восстановить репутацию. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

