Депутат Александр Шолохов усомнился в том, что Алла Пугачёва сможет вернуть репутацию после выхода фильма Собчак

В Госдуме заявили, что фильм Ксении Собчак вряд ли поможет Алле Пугачёвой восстановить репутацию

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что будущий фильм Ксении Собчак об Алле Пугачёвой вряд ли поможет певице восстановить репутацию. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

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Депутат сообщил, что "величие" знаменитой певицы сильно преувеличенно. Кроме того, по его мнению, Алла Пугачёва часто совершает различные действия, которые дают повод россиянам в ней усомниться.

"Вряд ли возможно вернуть былое "величие". Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачёва постоянно даёт новые поводы усомниться и в том, что есть", — заявил Александр Шолохов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ксения Собчак начала работу над биографической картиной о Примадонне.