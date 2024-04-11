Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет
Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие
TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась
Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
Льгота для автолюбителей с инвалидностью: как вернуть 50% от суммы страхового взноса по ОСАГО
Врач Эйрумлу: морепродукты и молоко вызывают неприятный запах изо рта
Юрий Стоянов принял позвонившего по телефону Никиту Михалкова за шутника и послал куда подальше, но Михалков перезвонил и спел свою коронную песню

Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника

1:09
Кино

В биографии Юрия Стоянова был забавный случай, который мог бы навсегда рассорить его с Никитой Михалковым, если бы режиссёр не отнёсся к этому с юмором.

Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Фото: commons.wikimedia.org by Diamondmagna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однажды Стоянов отдыхал на своей даче. Дело было поздним вечером, как вдруг раздался телефонный звонок. Актёр снял трубку и услышал мужской голос, представившийся Никитой Михалковым. Стоянов не поверил, что это правда Михалков, и со словами "да пошёл ты!" повесил трубку, однако не прошло и минуты, как звонок снова раздался.

Михалков понял, что Стоянов его не узнал, и стал объяснять актёру, что это действительно он, но Стоянов всё равно не верил и попросил Михалкова спеть песню из "Я шагаю по Москве". Михалков с готовностью выполнил просьбу, а потом сказал, что может спеть ещё и "Мохнатого шмеля".

После этого Стоянов потерял дар речи: он понял, что это действительно Никита Сергеевич собственной персоной. Оказалось, что Михалков хотел предложить Стоянову провести церемонию вручения премии "Золотой орёл", а ещё через какое-то время он пригласил звезду "Городка" в свой новый фильм "12".

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Можно ли рыхлить землю вокруг огурцов?
Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана
10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем
Теннисиста Кортеса на 15 лет отстранили от игр за "договорняки"
Китайские автозаводы показали уровень загрузки более 70% в 2023 году
Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Говорим о необычных сортах базилика
Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина
APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии
Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников