Юрий Стоянов принял позвонившего по телефону Никиту Михалкова за шутника и послал куда подальше, но Михалков перезвонил и спел свою коронную песню

Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

В биографии Юрия Стоянова был забавный случай, который мог бы навсегда рассорить его с Никитой Михалковым, если бы режиссёр не отнёсся к этому с юмором.

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Однажды Стоянов отдыхал на своей даче. Дело было поздним вечером, как вдруг раздался телефонный звонок. Актёр снял трубку и услышал мужской голос, представившийся Никитой Михалковым. Стоянов не поверил, что это правда Михалков, и со словами "да пошёл ты!" повесил трубку, однако не прошло и минуты, как звонок снова раздался.

Михалков понял, что Стоянов его не узнал, и стал объяснять актёру, что это действительно он, но Стоянов всё равно не верил и попросил Михалкова спеть песню из "Я шагаю по Москве". Михалков с готовностью выполнил просьбу, а потом сказал, что может спеть ещё и "Мохнатого шмеля".

После этого Стоянов потерял дар речи: он понял, что это действительно Никита Сергеевич собственной персоной. Оказалось, что Михалков хотел предложить Стоянову провести церемонию вручения премии "Золотой орёл", а ещё через какое-то время он пригласил звезду "Городка" в свой новый фильм "12".