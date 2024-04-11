Юрий Стоянов принял позвонившего по телефону Никиту Михалкова за шутника и послал куда подальше, но Михалков перезвонил и спел свою коронную песню

В биографии Юрия Стоянова был забавный случай, который мог бы навсегда рассорить его с Никитой Михалковым, если бы режиссёр не отнёсся к этому с юмором.
Однажды Стоянов отдыхал на своей даче. Дело было поздним вечером, как вдруг раздался телефонный звонок. Актёр снял трубку и услышал мужской голос, представившийся Никитой Михалковым. Стоянов не поверил, что это правда Михалков, и со словами "да пошёл ты!" повесил трубку, однако не прошло и минуты, как звонок снова раздался.
Михалков понял, что Стоянов его не узнал, и стал объяснять актёру, что это действительно он, но Стоянов всё равно не верил и попросил Михалкова спеть песню из "Я шагаю по Москве". Михалков с готовностью выполнил просьбу, а потом сказал, что может спеть ещё и "Мохнатого шмеля".
После этого Стоянов потерял дар речи: он понял, что это действительно Никита Сергеевич собственной персоной. Оказалось, что Михалков хотел предложить Стоянову провести церемонию вручения премии "Золотой орёл", а ещё через какое-то время он пригласил звезду "Городка" в свой новый фильм "12".
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